Substituto de Chiquinho no Atlético, o treinador de goleiro Rogério Maia tem arrancado elogios dos quatro arqueiros do alvinegro. Podendo trabalhar com todos eles juntos desde a semana passada, o campeão olímpico, aos poucos, vai implementando sua filosofia no dia a dia do clube.

Entrevistado nesta segunda-feira (15) no Papo de Setoristas, no Canal Breno Galante (Youtube), Maia falou sobre sua chegada ao alvinegro e abordou temas importantes.

Perguntado sobre a relação com Jorge Sampaoli, Maia rasgou elogios ao comandante argentino, que acorda antes mesmo de o galo cantar.

"A apresentação dos jogadores está sendo às 9h30. A comissão técnica chega às 6h30 na Cidade do Galo. Chegou às vezes às 7h achando que vou ser o primeiro, mas eles já estão lá (risos). Eles respiram futebol e o Atlético", destacou o treinador de goleiros.

Em relação ao contato feito com Alexandre Mattos, no início de março, Rogério se diz impressionado com a agilidade do diretor executivo para bater o martelo.

"Não tem como recusar o convite de um profissional como este. O Alexandre me ligou e em poucas eu já estava acertado com o Atlético. Já tive outros que demoravam 10 dias para se resolver. O Alexandre foi competente o suficiente para resolver tudo em 12 horas. É referência pelo o que fez, pelo o que faz e o que vai fazer', finalizou.