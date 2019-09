Uma atividade recreativa leve na Cidade do Galo fechou a preparação atleticana para a partida de domingo contra o Botafogo, no Engenhão, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. No fim da tarde, jogadores e comissão técnica embarcaram para o Rio, onde esperam superar o time de General Severiano pela terceira vez no ano e voltar a vencer após três derrotas consecutivas (Athletico-PR; Bahia e Corinthians).

"É um campeonato duro de manter a regularidade. Nos três últimos jogos do Brasileiro, a equipe não somou, mas não deixou de produzir em campo e acabamos não conseguindo os resultados por detalhes. Mas a intenção é fazer um grande jogo e buscar pontos”, destacou o treinador atleticano, consciente da importância da partida também para o adversário. O time carioca também soma três rodadas sem vitória – perdeu para Corinthians e Internacional e empatou sem gols com a Chapecoense.