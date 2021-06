América, Atlético e Cruzeiro, além da maior parte dos outros principais clubes do futebol brasileiro, usaram as redes sociais para celebrar o Dia do Orgulho LGBTQIA+, comemorado no mundo todo nesta segunda-feira (28).

LGBTQIA+ é a sigla para lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, "queer" (quem transita entre as noções de gênero), intersexo, assexuais e outras variações (representadas pelo +).

É um passo importante por parte daqueles que fazem parte do esporte mais popular no mundo, em defesa de uma pauta que prega o respeito e a inclusão de pessoas com diferentes orientações sexuais e identidades de gênero.

Galo e Cruzeiro fizeram publicações sobre o tema. O Coelho foi mais além, disponibilizando tópicos com conteúdo que abordam o assunto.

Confira as publicações:

Para celebrar o #DiaDoOrgulhoLGBTQIA+, o #Coelhão preparou uma thread cheia de conteúdos com a temática e que podem nos ensinar muito sobre a luta diária das pessoas! 🏳️‍🌈🏳️‍🌈



Tá preparado? Siga o fio e aprenda um pouco mais! 👇🏿#Pride2021 #Pride — América FC ✊🏿 (@AmericaMG) June 28, 2021

O Galo se orgulha de quem luta pela igualdade e respeita a diversidade. pic.twitter.com/ymdT6gICN8 — Atlético 😷 (@Atletico) June 28, 2021