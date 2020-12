O conto de fadas que o América viveu na Copa do Brasil chegou ao fim nesta quarta-feira (30). A derrota por 2 a 0 para o Palmeiras, no Independência, no jogo de volta da semifinal, impediu que o Coelho chegasse à decisão do torneio.

Mesmo com o revés, a campanha do time comandado pelo técnico Lisca está marcada na história do clube.

Partindo da primeira fase, o América eliminou gigantes do futebol brasileiro como Corinthians e Internacional, fazendo sua melhor participação no campeonato.

Após a derrota no horto, o volante Juninho lamentou a eliminação, mas fez questão de destacar a trajetória do Coelho na competição.

"Entramos desacreditados para chegar até aqui. A torcida sempre acredita. Mas alimentamos um sonho, nos abraçamos para isso. Saímos de cabeça erguida, mas tristes, nosso objetivo era estar na final. Fizemos dois bons jogos contra um grande time. Tem muita gente orgulhosa da nossa campanha. Vamos focar na Série B e conquistar o acesso o mais rápido possível", disse o capitão do Coelho, em entrevista ao canal Sportv.

Na Série B, citada pelo camisa 8, o América também vai muito bem. Com 60 pontos, o Alviverde de Minas Gerais ocupa a segunda colocação, com dois pontos a menos do que a líder Chapecoense.

Em busca de mais um triunfo, que o aproximaria ainda mais do acesso, o América volta a campo no próximo sábado, para encarar o Guarani, às 16h30, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela 32ª rodada do campeonato.