A vitória do Cruzeiro por 1 a 0 sobre o Huracán, na Argentina, no primeiro jogo da Raposa no Grupo B da Copa Libertadores, fez com que o aproveitamento do clube contando apenas as partidas de estreia na competição superasse a casa dos 60%.

Após o triunfo no estádio El Palacio, em Buenos aires, o Cruzeiro chegou aos 63% de aproveitamento em suas estreias no torneio sul-americano.

Em 17 partidas, a Raposa venceu dez vezes, empatou duas e perdeu cinco, marcando 32 gols e sofrendo 21, somando saldo de 11.

Em 2019 o Cruzeiro fez sua quarta estreia contra equipes da Argentina. Antes havia enfrentado o Estudiantes em 2009 e 2011, e o Racing em 2018.

Contando só as estreias contra os clubes da Argentina, o time estrelado, que venceu três vezes e perdeu apenas uma, soma 75% de aproveitamento.

E a vitória em cima de El Globo não só fez o Cruzeiro superar a casa dos 60% em aproveitamento nas estreias de Libertadores, mas, também, quebrar uma escrita negativa. Desde 2011 quando goleou o Estudiantes por 5 a 0 o time celeste não vencia o primeiro jogo no torneio.

Veja a lista completa de estreias do Cruzeiro em Libertadores da América

1967 – Deportivo Galícia – 0 x 1 – no estádio Olímpico Universitário

1975 – Vasco – 3 x 2 – no Mineirão

1976 – Internacional – 5 x 4 – no Mineirão

1977 – Internacional – 0 x 1 – no Beira-Rio

1994 – Palmeiras – 2 x 0 – no Parque Antártica

1997 – Grêmio – 1 x 2 – no Mineirão

1998 – Vasco – 2 x 1 – em São Januário

2001 – Sporting Cristal – 0 x 1 – no estádio Nacional

2004 – Caracas – 3 x 1 – no Mineirão

2008 – Cerro Porteño – 3 x 1 – no Mineirão

2009 – Estudiantes – 3 x 0 – no Mineirão

2010 – Real Potosí – 1 x 1 - no Vitor Agustin Ugarte

2011 – Estudiantes – 5 x 0 – na Arena do Jacaré

2014 – Real Garcilaso – 2 x 1 – no estádio Huancayo

2015 -Universitario Sucre – 0 x 0 – no Olímpico Pátria

2018 – Racing – 4 x 2 – no El Cilindro

2019 – Huracán – 0 x 1 – no El Palacio