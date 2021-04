O Cruzeiro segue em situação ruim no Campeonato Mineiro. Com um empate em 0 a 0 com o Tombense, no Mineirão, nesta quinta-feira (1º), a Raposa perdeu a chance de voltar ao G-4 do torneio.

De quebra, as vitórias de Caldense por 2 a 1 sobre o Atlético, e Pouso Alegre por 3 a 0 sobre o URT, fizeram com que o time celeste perdesse mais uma posição na classificação. Com oito pontos em seis jogos, a equipe estrelada foi ultrapassada pelo Pousão e caiu da quinta para a sexta colocação na tabela.

A Veterana, por sua vez, subiu para a terceira posição, com 11 pontos, atrás de Galo e América, que somam 15 pontos. O Alvinegro lidera a disputa pelo saldo de gols (12 a 4). No momento, o Athletic fecha o grupo dos quatro primeiros, que avançam à semifinal, com nove pontos.

Neste irregular início de Estadual, os comandados do técnico Felipe Conceição somam duas vitórias, dois empates e duas derrotas, o que gera um aproveitamento de apenas 44,4% dos pontos.

Na próxima rodada, o Cruzeiro terá pela frente o Boa Esporte, neste domingo (4), às 11h, no Estádio Melão, em Varginha.

