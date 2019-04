Promessa é dívida. Esta velha máxima, de autor desconhecido, será levada ao pé da letra por um atleticano de 22 anos, que nessa quarta-feira (3), colocou a pele em jogo para que o Galo virasse o placar contra o Zamora, no Mineirão.

Quando os venezuelanos apliaram o placar no Gigante da Pampulha, Marcus Vinícius, o Markim, foi ao Twitter prometer que, caso os comandados por Levir Culpi conseguissem reverter os 2 a 0 e chegar ao apito final com o triunfo, ele tatuaria uma homenagem ao lateral-direito Patric, opção de banco do alvinegro e um dos atletas mais questionados pelos torcedores.

Titular absoluto até a chegada de Guga, o camisa 29 se tornou uma espécie de "culpado por tudo" no Atlético. Alvo dos 'cornetas' durante a temporada, acabou perdendo espaço na equipe. Apesar da brincadeira, "Markin" defende o lateral pela forma com que sempre lidou com a pressão externa.

"Eu acho que ele é muito profissional. Sempre sofreu pressão. Não vemos nele um cara que faz pirraça. Muitas vezes foi criticado injustamente, até por torcida de time grande geralmente ser assim, e nunca abaixou a cabeça", comenta.

Sobre a brincadeira, o torcedor conta como tudo começou e qual o tamanho do arrependimento.

"Tentei ir no jogo e não consegui. Saí com minha namorada, cruzeirense, para depois ir na faculdade. Logo que cheguei no shopping, acompanhei o jogo pelo celular. Acabei de comer um hambúrguer e estava um a zero para os caras. Quando peguei no elevador, fizeram o segundo", conta o torcedor ao Hoje em Dia.

"Minha namorada começou a rir da minha cara. Pedi pra ela sugerir que promessa eu faria. A primeira coisa que pensei foi na tatuagem do Patric. Não imaginava a repercussão. Indo para a faculdade o Galo empatou. Lá, todo mundo começou a me gozar. Quando o Galo virou, brinquei com todo mundo, estava feliz com o gol, e nem lembrava do tuíte. Logo, entrei e vi a repercussão", acrescenta.

Ainda de acordo com o estudante de administração, muitas pessoas levaram na brincadeira, mas outras usaram um tom de mais seriedade, exigindo que a promessa fosse cumprida para não dar azar ao clube; sem noção do que aquela brincadeira se transformaria, ele se diz assustado com o desdobramento nas redes e também nos grandes veículos de comunicação.

Nas respostas do tuíte, um tatuador da capital se ofereceu a fazer o desenho de graça. Logo, curtidas e retuítes pioraram a situação do "pagador de promessas" alvinegro. Com hora marcada nesta quinta (4), Marcus estampará a camisa 29 de Patric, pendurada no varal; um símbolo que todo atleticano se identifica.

"Vou pagar a promessa, mas não vou fazer o rosto do Patric; aí já é demais. Penso em fazer a camisa, pendurada no varal, com o número dele nas costas, e a frase 'Contra o Vento', explica o estudante que, assim como Djonga e Thiago Skp, tem como paixão e dom, a arte de compor letras de rap. Ele ainda não sabe o local exato que eternizará o lateral-direito que tem vínculo com o clube desde 2010.