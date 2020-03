Uma semana após o filho, Felipe Kalil, que era um dos médicos do time principal do Atlético, deixar o clube expondo um desentendimento entre a atual cúpula atleticana e o ex-presidente Alexandre Kalil, a situação ganha outro capítulo.

No Twitter, um torcedor garantiu em comentário: “houve falha de tudo, inclusive segurança da informação. Faça o teste: digite o cpf de alguém que tenha GNV com qualquer senha e entrará. Acabei de entrar no GNV do Kalil. Tenho prints. Isso é profissionalismo?”.

Alexandre Kalil retuitou a mensagem do torcedor e fez o seguinte comentário: “Estes caras enlouqueceram??? Se não sabem, não inventem e não nos exponham desta forma!”.

A cobrança de Kalil acontece pelo fato de quem entrou no seu cadastro ter acesso a todos os seus dados, o que permite até mesmo o uso para fins ilícitos.

Mas tmbém não deixa de ser uma resposta à atual diretoria, com quem não tem diálogo há muito tempo.

A assessoria de imprensa do Atlético foi procurada pela reportagem para um posicionamento do clube e foi indicado o funcionário Américo Rincon, que foi procurado pela reportagem mas não atendeu as ligações ou retornou aos contatos pelo WhatsApp.

Segundo informações preliminares, aconteceu um problema no sistema que permitiu o acesso com o CPF de qualquer integrante do programa sem a necessidade da senha correta.

O problema foi identificado e o site de venda e consulta do programa GNV foi retirado do ar assim que a irregularidade foi confirmada.