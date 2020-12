O Cruzeiro anunciou, na tarde desta quarta-feira (23), a renovação de 14 jogadoras para a próxima temporada.

Além da meia-campo Duda e da atacante Vanessinha, já acertadas desde o início da semana, a Raposa divulgou a renovação com as seguintes jogadoras: a goleira Mary Camilo, as zagueiras Thamirys, Mayara, Jajá e Pires, as laterais Eskerdinha, Janaína e Thalita, as meias Capelinha, Ambrózio e Carol e a atacante Mariana Santos.

Coordenadora do futebol feminino do clube estrelado, Bárbara Fonseca comentou sobre montagem do elenco, mostrando otimismo no desempenho da equipe em 2021.

“Seguimos firmes e já estruturando todo o nosso trabalho para a próxima temporada, com a confirmação inicial destes nomes. O objetivo sempre será apresentar uma equipe muito competitiva, pois a camisa do Cruzeiro não merece menos que isso. Em breve anunciaremos outras novidades para o próximo ano do nosso projeto, que a cada temporada se torna mais estruturado, ganhando cada vez mais visibilidade e o apoio da nossa imensa torcida”, disse a dirigente.

De férias desde o encerramento do Estadual, no último sábado, o elenco celeste se reapresentará na primeira semana de fevereiro.

Na próxima temporada, o Cruzeiro terá pela frente a disputa do Campeonato Mineiro e do Brasileirão Feminino.

Renovações já acertadas no Cruzeiro para 2021

Goleira: Mary Camilo

Zagueiras: Thamirys, Mayara, Jajá e Pires

Laterais: Eskerdinha, Janaína e Thalita

Meias: Duda, Capelinha, Ambrózio e Carol Soares

Atacantes: Vanessinha e Mariana Santos