O técnico Rogério Ceni poderá estar em campo no próximo domingo (18), no duelo do Cruzeiro contra o Santos, no Mineirão. Contratado como sucessor de Mano Menezes, o ex-comandante do Fortaleza teve a multa rescisória paga pela Raposa ao Leão e, oficialmente, estará presente para o tão aguardado debute.

“Nunca me preocupei ou achei que não seria paga a multa”, disse o presidente do Fortaleza ao O Povo. Apesar de não confirmar o valor pago pelo Cruzeiro, em função de cláusulas de confidencialidade, a reportagem do Hoje em Dia já havia apurado que seria inferior a R$ 1 milhão – equivalente a quatro salários que faltavam ser pagos até o fim do contrato, em 2019.

Com a confirmação do pagamento da multa, o nome de Rogério Ceni deve aparecer nas próximas horas no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Raposa e Peixe se enfrentam domingo, às 16h, no Gigante da Pampulha, em duelo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.