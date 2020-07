A última rodada da fase classificatória do Módulo I do Campeonato Mineiro, que será disputada hoje, com todos os jogos às 21h30, terá disputa em todas as partes da tabela. Tombense e América brigam pela liderança, pois já estão classificados às semifinais, que é buscada por Caldense, Atlético e Cruzeiro.

A Veterana já se garantiu na Série D 2021, mas ainda temos duas vagas em aberto. Falta definir dois times do Troféu Inconfidência, que pode garantir ao seu campeão presença na Copa do Brasil do ano que vem. Isso acontece caso América ou Cruzeiro vençam a Série B ou a Copa do Brasil, ou o Atlético garanta, via Série A, vaga na próxima Libertadores. O Tupynambás já caiu, mas ainda falta conhecer um rebaixado.

Assim, a 11ª rodada da competição definirá o primeiro colocado geral, dois semifinalistas, os outros clubes que representarão o Estado na Série D do Brasileirão de 2021, os participantes do Troféu Inconfidência e um rebaixado.

Confira a situação de cada time: