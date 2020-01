Desafios não faltam a Tupinense e Juventos, de Brumadinho, que decidem neste domingo (12), às 16h30, no Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima, a 59ª edição da Copa Itatiaia, torneio de futebol amador mais tradicional do Brasil.

Campeão da chave Belo Horizonte, o Tupinense entra em campo brigando contra uma grande hegemonia das equipes da Região Metropolitana na competição neste século.

Em 20 edições já disputadas, a primeira delas a da virada, em 2000/2001, são apenas quatro conquistas dos times da Capital, contra 16 taças levantadas por times da Região Metropolitana.

Ser o quinto clube de Belo Horizonte a se tornar campeão geral da Copa Itatiaia daria ao Tupinense uma conquista inédita, pois a equipe do Bairro Tupi nunca ganhou a competição, que ficou na capital apenas em 2001/2002 (Santa Cruz), 2005/2006 (Santa Catarina), 2011/2012 (Inconfidência) e 2017/2018 (São Bernardo).

História

Para o Juventos, o título também é inédito. E tem outro significado bem especial, pois a equipe é do Tejuco, um povoado de Brumadinho, cidade que há ano teve a maior tragédia ambiental da história do Brasil com o rompimento de uma barragem de mineração da empresa Vale. Foram 270 mortos, muitos deles familiares ou amigos de jogadores do time ou dos seus torcedores.

Mas há um significado também dentro da rivalidade do futebol da cidade. Isso porque o Juventos garantiu a vaga na Copa Itatiaia superando na liga local os tradicionais Brumadinho e Canto do Rio.

E seus dois rivais já foram campeões gerais da Copa Itatiaia neste século. O Canto do Rio levantou a taça em 2003/2004. O Brumadinho foi campeão em 2008/2009 e 2014/2015.

Campanhas

O Juventos chega à decisão geral da Copa Itatiaia invicto. Nas seis partidas disputadas, foram quatro vitórias e dois empates, justamente nos dois últimos jogos, pela semifinal e final da Chave Metropolitana. Ambos foram vencidos nos pênaltis.

O Tupinense iniciou sua caminhada na Chave Metropolitana com derrota, por 1 a 0, para o Céu Azul. Nas cinco partidas seguintes venceu todas.