O Uberlândia conquistou sua primeira vitória no Campeonato Mineiro. Jogando no estádio Melão, em Varginha, o Verdão venceu o Boa Esporte por 2 a 1, de virada, na tarde desta quinta-feira (18), em duelo da 5ª rodada do torneio.

O triunfo do time do Triângulo Mineiro foi construído com gols dos volantes Nailson e Franco, aos 25 e 28 minutos do segundo tempo.

A equipe boveta havia aberto o placar com o meia Fabinho, aos quatro minutos da segunda etapa.

Classificação

Com o resultado, o Uberlândia chegou aos quatro pontos e subiu para a 10ª colocação, deixando a zona de rebaixamento.

O Verdão agora torce contra Coimbra e URT, que tem dois e três pontos, respectivamente, para terminar a rodada fora do Z-4.

Estacionado com os mesmos quatro pontos do adversário desta quinta, o Boa Esporte ocupa a 8ª posição na classificação do Estadual, podendo também perder posições após os duelos do fim de semana.