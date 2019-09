A cidade de Uberlândia recebe, a partir desta quarta-feira (4), o segundo circuito do Campeonato Mineiro de Vôlei. Até esta sexta-feira (6), a Arena Praia será palco de três partidas entre Uberlândia/Gabarito/Start, Fiat minas e Lavras Vôlei.

Na primeira partida, às 20h desta quarta-feira, os donos da casa buscarão diante do Lavras a primeira vitória no torneio, após perder para o América Vôlei e Anápolis, no circuito disputado na cidade goiana. A equipe de Lavras, comandada pelo jovem Tiago Silva, fará sua estreia no Mineiro.

No mesmo horário, mas no dia seguinte, será a vez do Minas fazer sua estreia na competição. O time da Rua da Bahia enfrentará o Lavras Vôlei recheado de desfalques, já que ainda não pode contar com o líbero Maique, o oposto Felipe Roque e o central Matheus Bispo, que integram a seleção brasileira, além, do ponteiro argentino Nicolás Lazo, convocado para a seleção de seu país.

Para fechar este segundo circuito do estadual, Uberlândia e Minas se enfrentarão às 19h desta sexta-feira. Levantador e um dos líderes do Minas, maior campeão da competição, o levantador Rodrigo destacou a importância do trabalho feito pelo técnico Nery Tambeiro na pré-temporada para a disputa do Campeonato Mineiro.

“Esse tempo de preparação que tivemos foi fundamental para o grupo se conhecer. Os jogadores foram chegando ao decorrer desse período e ainda assim estão faltando alguns. Temos bastante coisa para evoluir e crescer ao longo da temporada. Estamos conhecendo mais de perto o trabalho do Nery e do Guilherme (assistente técnico). O Mineiro será a nossa primeira competição e temos que entrar em quadra sempre focados e determinados para buscar o melhor”, disse o levantador.

Fórmula de disputa

A Federação Mineira adotou neste ano um modelo de circuitos na fase de classificação. Serão dez etapas, que reunirão três das seis equipes disputantes em cada um. Ao fim desta fase, todos terão se enfrentado em duas oportunidades. Os quatro melhores se classificarão as semifinais, que, assim como a grande decisão será disputada em partida única, no Ginásio Divino Braga, em Betim.

*Hugo Lobão sob supervisão de Henrique André