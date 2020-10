Após mais um tropeço no Campeonato Brasileiro, o sonho de levantar o caneco da competição mais importante do país e quebrar um jejum que completará 50 anos em 2021 ficou um pouco mais árduo para o Atlético. Neste sábado (24), a equipe comandado por Jorge Sampaoli não passou de empate sem gol contra o Sport-PE, em pleno Mineirão.

De acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, as chances da volta olímpica do Alvinegro agora são de apenas 15,8%. O Flamengo, atual campeão, aparece com 31,5% e o Internacional, vice-líder, com 29,6%.

Em relação à vaga na Libertadores, a situação é bem melhor para os mineiros. De acordo com os matemáticos, o Galo tem 80,3% de chances de disputar o torneio intercontinental em 2021. Flamengo e Inter aparecem com 91%.

O próximo duelo do Atlético será em 2 de novembro, segunda-feira, contra o Palmeiras. A partida está marcada para às 17h no Allianz Parque, em São Paulo.