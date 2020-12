A 26ª rodada do Campeonato Brasileiro será concluída nesta segunda-feira (21), com o duelo entre Corinthians x Goiás. Contudo, independente do resultado do confronto entre alvinegros e esmeraldinos, nada interfirá na vida do Atlético. Terceiro colocado, após perder a vice-liderança para o Flamengo, o Alvinegro vê a chance de título praticamente escapar pelas mãos.

Com 46 pontos, sete a menos que o líder São Paulo, o Galo tem apenas 7,6% de possibilidades de dar a volta olímpica e, finalmente, tirar da garganta o grito de "bicampeão" na competição mais importante do país. A única conquista foi em 1971.

Contudo, em relação às chances de garantir vaga na Libertadores de 2021, os números são bem mais animadores. De acordo com o Departamento de Matemática da UMFG, o Atlético está 92% garantido no torneio mais importante da América do Sul. Caso dê zebra nos planos, o consolo será disputar a Copa Sul-Americana. Hoje, o risco disso acontecer é de apenas 8%.

Voltando a falar de título, o líder São Paulo tem 62,3% de chances de dar a volta olímpica. O Flamengo, por sua vez, aparece com 22,6%.