A 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro segue desta quarta-feira (23) até a próxima segunda (28), mas os números jogam contra o Cruzeiro, que vê as chances de acesso para a elite ficarem cada vez mais reduzidas.

De acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, hoje, a Raposa tem apenas 1,4% de possibilidade de voltar a figurar na Primeira Divisão no ano de seu centenário. Antes das derrota por 2 a 1 para a Ponte Preta, a porcentagem era de pouco mais de 4%.

Com 40 pontos, nove a menos que o último time do G-4 (Juventude), o time comandado pelo técnico Luiz Felipe Scolari também vê o risco de queda para a Série C aumentar. O Paraná, time que abre o Z-4, tem 32 pontos e ainda joga na rodada. Se no início da semana a matemática apontava cerca de 0,3, agora é de 0,7.

Na próxima terça-feira (29), o time celeste volta a campo e recebe o Cuiabá, terceiro colocado, no Independência. A partida da 32ª rodada está marcada para às 19h30. Será o último duelo cruzeirense em 2020.