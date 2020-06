De casa, usando apenas o celular ou computador para comprar o Manto da Massa, e isso em pouco mais de uma semana, a torcida do Atlético rendeu ao clube mais que em toda a temporada do ano passado comprando ingressos para ver as partidas do Galo em Belo Horizonte.

Em 2019, o Atlético jogou demais. Copa Libertadores, participando das fases preliminares, Campeonato Mineiro, Sul-Americana, Copa do Brasil e Série A do Brasileirão. No total, foram 39 partidas oficiais como mandante. E o valor bruto arrecadado pelo clube, segundo levantamento do site Globoesporte.com, foi de R$ 17.930.755,00.

No meio da manhã deste sábado (20), o presidente Sérgio Sette Câmara publicou um agradecimento no Twitter com o título “100 MIL VEZES OBRIGADO”. Abaixo, o seguinte texto: “A mobilização em torno dessa camisa só tem um segredo: participação da torcida! Como gestor, é esta a lição que fica. Organizar a casa, ser transparente e dar voz à Massa. Jogando juntos, seguimos fortes!”. Em seguida, o valor arrecadado até agora com o Manto da Massa: R$ 19.316.053,99.

Assim como os quase R$ 18 milhões arrecadados brutos pelo Atlético com renda de jogos no ano passado não entraram totalmente nos cofres do clube, pois as despesas das partidas precisam ser descontadas, os mais de R$ 19 milhões com a venda da camisa também não são líquidos. A ação alvinegra tem caráter beneficente, e parte do valor irá para o combate à Coivid-19. Além disso, há o custo de operação de venda e entrega do Manto da Massa, além da confecção das peças, que serão entregues a partir de setembro.

De toda forma, o valor que caberá ao Atlético é importante num momento em que todos os clubes passam por grave crise financeira com o futebol parado há mais de 90 dias por causa da pandemia pelo novo coronavírus.