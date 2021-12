Neste domingo (25), completa-se um mês da última partida do Cruzeiro na temporada. Entretanto, engana-se quem acha que os últimos 30 dias, desde o empate em 0 a 0 com o Náutico, no Mineirão, no encerramento da Série B, foram marcados pela tradicional calmaria de fim de ano. De lá para cá, a Raposa apresentou várias novidades, tanto em relação ao departamento de futebol quanto na parte institucional do clube.

Ainda no dia 25 de novembro, data do confronto com o Timbu, o zagueiro Maicon, que acompanhou a partida no Gigante da Pampulha, foi anunciado como primeiro reforço do time celeste para o ano que vem.

No dia seguinte, o Cruzeiro oficializou a renovação do contrato do técnico Vanderlei Luxemburgo até o fim de 2023.

Completando as novidades de novembro, no dia 29, o presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, anunciou o registro de SAF do clube celeste. Em 6 de dezembro, a Raposa publicou em suas redes sociais o número desse registro.

Dezembro (muito) movimentado

No dia 9 de dezembro, a Raposa anunciou um pacotão de contratações para 2022: o lateral-direito Pará, os volantes Filipe Machado e Fernando Neto, o meia Pedro Castro e o atacante Edu. Menos de 24 horas depois, foi a vez de o meia João Paulo ser confirmado como novo jogador da equipe estrelada.

Completando a lista de contratados até o momento, o goleiro Jailson e o zagueiro Sidnei tiveram a chegada ao Cruzeiro publicada no dia 13 de dezembro.

Na parte administrativa, a primeira grande novidade veio no dia 17 de dezembro, com a aprovação do Conselho Deliberativo celeste para a mudança do estatuto do clube. Com a alteração definida, a Raposa está autorizada a negociar até 90% das ações da SAF. Anteriormente, esse percentual era de 49%.

Era Ronaldo

No dia seguinte, em uma transação que repercutiu mundialmente, Ronaldo Fenômeno e Cruzeiro anunciaram que o ex-jogador adquiriu 90% das ações, se tornando sócio majoritário do clube, prometendo um aporte de R$ 400 milhões à instituição.

No dia 21 de dezembro, veio a primeira grande decisão de Ronaldo sobre o departamento de futebol da Raposa. Então acertado para ser o diretor de futebol do Cruzeiro em 2022, Alexandre Mattos foi informado que não faz parte dos planos de Ronaldo Fenômeno.

Já na última quinta (23), a Raposa anunciou a criação de um comitê de transição para a SAF e as chegadas de Gabriel Lima, diretor de negócios do Valladolid, e do ex-zagueiro Paulo André para tocaram o projeto. Paulo será o homem forte do futebol do Cruzeiro neste início da gestão de Ronaldo.

Confira as dez novidades do Cruzeiro desde o último jogo em 2021

25 de novembro – Zagueiro Maicon é o primeiro reforço anunciado pelo Cruzeiro para 2022

26 de novembro – Cruzeiro anuncia renovação do contrato do técnico Vanderlei Luxemburgo

29 de novembro – Sérgio Santos Rodrigues anuncia registro da SAF do Cruzeiro

9 de dezembro – Cruzeiro anuncia pacotão com cinco reforços: Pará, Fernando Neto, Filipe Machado, Pedro Castro e Edu

10 de dezembro – Cruzeiro oficializa contratação do meia João Paulo

13 de dezembro – Cruzeiro anuncia chegada do goleiro Jailson e do zagueiro Sidnei

17 de dezembro – Conselho Deliberativo do Cruzeiro muda estatuto, que passou a permitir a venda de 90% das ações da SAF

18 de dezembro – Ronaldo se torna acionista majoritário do Cruzeiro

21 de dezembro – Acertado para ser o diretor de futebol do Cruzeiro em 2022, Alexandre Mattos é informado que não faz parte dos planos de Ronaldo Fenômeno

23 de dezembro – Cruzeiro anuncia criação de comitê de transição para a SAF e chegadas de Gabriel Lima e do ex-zagueiro Paulo André para tocaram o projeto