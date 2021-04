Um dia após oficializar a contratação do meio-campista colombiano Yeison Guzmán, junto ao Envigado-COL, o Cruzeiro emitiu um comunicado justificando os atrasos salariais com os funcionários. Sem detalhar as pendências, o clube estrelado informou que iniciou uma operação que viabilizou o pagamento de 50% da folha do mês de março do setor administrativo.

Ainda segundo a nota, publicada no início da tarde desta sexta-feira (16), a diretoria afirmou que pretende quitar o restante no início da próxima semana, dando prioridade para os colaboradores que recebem abaixo de R$ 3 mil, que são cerca de 70% do quadro, também de acordo com a Raposa.

Em grave situação financeira, o Cruzeiro vem sofrendo com ações judiciais, o que acarreta várias sanções, como bloqueios bancários.

No momento, inclusive, contas do clube estão bloqueadas, gerando o atraso salarial deste mês, conforme apurou o Hoje em Dia.

No comunicado (confira aqui a íntegra), o clube celeste confirma tal cenário.

“O Cruzeiro continua sofrendo, semanalmente, com ações judiciais oriundas de situações antigas, o que gera bloqueios bancários constantes, prejudicando o fluxo de caixa e os pagamentos, conforme ocorre atualmente, o que inviabilizou a quitação em dia da última folha”, diz trecho na nota.

Em seguida, cita a crise econômica da instituição nos últimos anos, o aumento das dificuldades em razão da pandemia e que não vem medindo esforços para contornar as pendências e honrar os compromissos com os funcionários.

Reforço

A Raposa divulgou essa justificativa um dia após anunciar a chegada do meio-campo Yeison Guzmán, do Envigado-COL.

Como de praxe, o clube estrelado não divulgou valores, mas o Hoje em Dia apurou que o negócio supera os R$6,5 milhões, a serem pagos ao clube colombiano por 80% dos direitos econômicos do jogador. As cifras envolvendo a negociação foram divulgadas inicialmente pela rádio Itatiaia.

A reportagem verificou ainda que os recursos para a contratação de Guzmán vêm do empresário Pedro Lourenço, do Supermercados BH, principal patrocinador do Cruzeiro.

