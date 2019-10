O Atlético divulgou nesta quinta-feira (31) a lista de atletas relacionados para a partida diante do Fortaleza, na capital cearense. E o que mais chamou atenção nos nomes que viajarão para o nordeste do país foi justamente uma ausência. Um dos líderes do atual elenco atleticano, o zagueiro Leonardo Silva não embarcará com o restante da equipe para o Ceará.

Titular na partida dessa quarta-feira (30), diante da Chapecoense, o zagueiro não sofreu nenhuma lesão. A informação passada pelo clube é que a ausência de Léo Silva da lista de relacionados para a partida contra o Leão do Pici se deve a uma opção, sem especificar de quem.

A escolha por não ter o experiente zagueiro em campo na importante partida contra o Fortaleza chama atenção principalmente por ter sido tomada no dia seguinte à uma declaração em que o técnico Vagner Manicini elogiou Léo Silva, justamente por sua importância dentro do clube.

Ao ser questionado sobre sua escolha de utilizar o zagueiro Réver como volante, o treinador do Galo justificou que um dos pontos positivos dessa opção é contar com Léo Silva em campo.

“Qualquer que fosse a opção, nós ganharíamos em um aspecto e perderíamos em outro. A liderança do Réver, do Leonardo Silva, eu julgo importante nesse momento”, delarou Vagner Mancini após a derrota contra a Chapecoense.

Provavelmente em sua última temporada como jogador profissional, Léo Silva vem sofrendo críticas da torcida por suas últimas atuações. Mesmo assim, o zagueiro foi titular em todas as partidas desde a chegada de Vagner Mancini ao Galo.

Sem Leonardo Silva, caso opte por manter Réver como volante, Vagner Mancini deve escolher Iago Maidana para formar a dupla de zaga com Igor Rabello. Outra opção é utilizar o Capitão América em sua posição de origem e promover a entrada de outro meio-campista.

*Hugo Lobão sob supervisão de Rodrigo Gini