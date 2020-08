Apenas três dias após a eliminação nas semifinais do Campeonato Mineiro pelo Atlético, o América já estará em campo. Neste sábado (8), encara a Ponte Preta, às 21h, no Canindé, em São Paulo, pela primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A partida não será disputada no Moisés Lucarelli, estádio da Macaca, porque a cidade de Campinas ainda não pode receber jogos de futebol. Reflexo da pandemia pelo novo coronavírus.

O bom trabalho do técnico Lisca credencia o América a ser um dos favoritos para brigar pelo título na Série B do Campeonato Brasileiro. Caminhada começa neste sábado, contra a Ponte Preta

O desafio americano é confirmar a condição de um dos favoritos não só ao acesso, mas também ao título da Segunda Divisão nacional.

O que credencia o time é o bom trabalho do técnico Lisca e a campanha na fase classificatória do Campeonato Mineiro, que terminou como o único invicto.

Mudanças

Uma baixa importante no Coelho será o atacante Ademir, que sofreu uma lesão muscular na derrota de 3 a 0 para o Atlético, na última quarta-feira (5), no Independência.

Matheusinho, que jogou centralizado no clássico, ocupa sua posição, com Vitão e Léo Passos brigando pela função de centroavante, pois o dono dela, Rodolfo, ainda não tem condições de jogar por causa de uma lesão.

No meio, Zé Ricardo, que cumpriu suspensão contra o Atlético, volta a formar a dupla com Juninho, entrando na vaga do garoto Flávio.

A Ponte Preta também foi semifinalista do Campeonato Paulista, mas caiu diante do Palmeiras.

A FICHA DO JOGO

PONTE PRETA

Ivan; Apodi, Luizão, Rayan (Wellington Carvalho) e Ernandes; Oyama, Neto Moura (Dawhan), Camilo e João Paulo; Bruno Rodrigues e Zé Roberto.

Técnico: Brigatti

AMÉRICA

Airton; Leandro Silva, Messias, Eduardo Bauermann e João Paulo (Sàvio); Zé Ricardo e Juninho; Felipe Augusto, Alê e Matheusinho; Vitão (Léo Passos). Técnico: Lisca

DATA: 8 de agosto

HORÁRIO: 21h

ESTÁDIO: Canindé

CIDADE: São Paulo

MOTIVO: 1ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Denis da Silva Ribeiro Serafim, auxiliado por Maxwell Rocha Silva e Ruan Luiz de Barros Silva, todos de Alagoas

TRANSMISSÃO: Sportv e Premiere