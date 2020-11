Dois dos 42 jogos já disputados entre Atlético e Flamengo, no Mineirão, poderiam ter mudado a história dos dois clubes. Mas por circunstâncias diferentes, o Galo não conseguiu fazer, em casa, os resultados que significariam para ele o título brasileiro de 1980 e, muito provavelmente, o da Copa Libertadores de 1981.

Em 28 de maio de 1980, eles disputaram o primeiro jogo da decisão do Campeonato Brasileiro, com o Flamengo tendo a vantagem de dois empates ou vitória e derrota pela mesma diferença de gols.

Em 2014, o Atlético alcançou sua maior vitória sobre o Flamengo na partida de volta pelas semifinais da Copa do Brasil

O Atlético foi superior na partida disputada no Mineirão. Mas venceu apenas por 1 a 0, com um gol de Reinaldo, aos dez minutos do segundo tempo.

Depois de abrir o placar, foram pelo menos mais três grandes chances de ampliar, duas com o próprio Reinaldo e outra com Toninho Cerezo, que acertou a trave de Raul.

Na volta, no Maracanã, a vitória do Flamengo por 3 a 2, num jogo equilibrado e com muita reclamação atleticana contra a arbitragem de José de Assis Aragão, garantiu a taça ao rubro-negro. Ela poderia ser alvinegra caso o time comandado por Procópio Cardozo tivesse transformado em gols a sua superioridade em campo no Gigante da Pampulha.

Libertadores

Representantes do Brasil na Copa Libertadores de 1981, como vice e campeão da Taça de Ouro de 1980, Atlético e Flamengo estrearam no Grupo 3 da primeira fase, que contava ainda com os paraguaios Olimpia e Cerro Porteño, se enfrentando em 3 de julho, no Mineirão.

Com gols de Éder, ambos de falta, aos 28 minutos do primeiro tempo, e aos 18 da etapa final, neste contando com falha de Cantarelli, o Galo abriu 2 a 0 no placar.

Mas não segurou a vantagem, e o Flamengo empatou, com Nunes e Marinho, que fez de cabeça já aos 40 minutos do segundo tempo.

Após as seis rodadas do Grupo 3, Atlético e Flamengo terminaram empatados com oito pontos, e foi necessário o jogo desempate no Serra Dourada, quando José Roberto Wright expulsou cinco alvinegros, acabando com o confronto aos 38 minutos da etapa inicial.

Não tivesse levado aquele empate na primeira rodada, o Galo teria ficado com a vaga da chave num dos triangulares semifinais e com o caminho aberto para conquistar a Libertadores.

Agora, Atlético e Flamengo voltam a fazer uma decisão neste domingo (8), às 18h15, no Mineirão, pela Série A 2020. E tudo o que o torcedor espera é que o time de Sampaoli escreva uma história diferente e faça de uma vitória sobre o Flamengo a arrancada para a conquista do tão sonhado bi do Brasileiro.

Outros momentos marcantes do confronto no Mineirão

10/12/1968

Antes de um amistoso entre os dois clubes, que termina em 2 a 2, Garrincha, já no final da carreira, descerra placa que o homenageia pelo bicampeonato mundial com a Seleção Brasileira, em 1958, na Suécia, e 1962, no Chile.

23/1/1972

Pouco mais de um mês depois do título brasileiro de 1971, conquistado sobre o Botafogo, no Maracanã, em 19/12/1971, o Atlético recebe as faixas numa vitória por 2 a 1 sobre o Flamengo, em amistoso. O jogo tem como preliminar uma vitória também por 2 a 1 do Galo, mas com um time reserva, sobre o Tupi, pela Taça Belo Horizonte. É respeitado também um minuto de silêncio, pois na véspera tinha morrido o compositor Miguel Gustavo, autor de “Pra Frente Brasil”, música que embalou a conquista do tri pela Seleção no México.

1/5/1972

Maior ídolo da história do Flamengo, Zico faz seu primeiro jogo contra o Atlético, no Mineirão. O amistoso pelo Dia do Trabalhador é disputado com os portões abertos. Há registros de que 39.915 pessoas compareceram ao Gigante da Pampulha.

16/9/1973

Reinaldo marca o primeiro dos seus 89 gols pelo Atlético no Campeonato Brasileiro justamente em cima do Flamengo, em goleada do Galo por 3 a 0 pela edição de 1973. O Rei é o maior goleador atleticano na principal competição nacional.

1/5/1980

Os dois clubes voltam a se enfrentar em amistoso pelo Dia do Trabalhador, em 1980, com portões abertos. Os registros são de 34.725 pessoas no estádio.

8/2/1995

O tetracampeão mundial Taffarel e o Filho do Vento Euller estreiam com a camisa do Atlético em amistoso contra o Flamengo. O Galo vence por 3 a 2.

29/9/1999

O único hat-trick na história do confronto no Mineirão é feito pelo centroavante Guilherme, numa goleada do Galo por 3 a 0 pelo Campeonato Brasileiro de 1999. O Flamengo tinha Romário como destaque e a torcida alvinegra cantou: “Urubu otário, quem tem Guilherme não precisa de Romário”.

3/7/2005

O volante Gilberto Silva leva o francês Arsene Wenger, na época seu treinador no Arsenal, da Inglaterra, para ver o confronto pelo Brasileirão, vencido pelo Galo por 3 a 1.

Arsene Wenger acompanhou a vitória atleticana por 3 a 1 sobre o Flamengo, em jogo pelo Campeonato Brasileiro de 2005

8/11/2009

Atlético e Flamengo brigam pela liderança do Campeonato Brasileiro. O rubro-negro vence por 3 a 1, numa vitória aberta com um gol olímpico de Petkovic. A partir daí, o Galo sofre uma queda na competição e não fica nem no G-4.

5/11/2014

Os dois clubes fazem a volta pelas semifinais da Copa do Brasil. O Flamengo tinha vencido por 2 a 0, no Maracanã, e abre 1 a 0 no Mineirão. Na época, o gol fora de casa valia dobrado, e o Galo garante a vaga virando o placar para 4 a 1. O time estava na final, onde encarou e venceu o rival Cruzeiro.