Curtindo férias no Brasil, o atacante Luan visitou nesta terça-feira (29) as obras da Arena MRV, nova casa dos atleticanos, que será entregue em meados de 2022. Atualmente atleta do V-Varen Nagasaki, do Japão, o "Maluquinho" passa os dias de descanso em Lagoa Santa, com a esposa e os três filhos.

Bastante feliz de conhecer de perto o local que será palco dos jogos do Galo, Luan se mostrou impressionado com as instalações e com o Centro de Experiências. Ele, assim como outros ídolos que passaram pela Arena, deixou o autógrafo na camisa que será transformada em quadro.

Pelo Atlético, Luan fez 305 jogos e anotou 49 gols.