Antes mesmo de entrar em campo para encarar o Botafogo, o Atlético já sentia a energia e a empolgação da torcida. Contudo, o motivo não era a despedida da temporada jogando em casa. Com o grande risco de rebaixamento do rival Cruzeiro, os torcedores do alvinegro foram ao Mineirão e, na cabeça, reservaram espaço para outro duelo desta quarta-feira (4).

O jogo entre Ceará x Corinthians, no Castelão, foi um dos assuntos mais comentados na parte externa do Gigante da Pampulha e, na interna, o que se viu foi a ansiedade por um gol do Vozão, adversário direto da Raposa na briga pela permanência na elite do futebol Brasileiro.

Além de camisas de Vasco, time que venceu o celeste na última rodada, Ceará, rival direto, Grêmio, adversário desta quinta (5) e Palmeiras, último confronto da competição mais importante do país, caixões com o escudo do Cruzeiro e a letra "B" também fizeram parte da provocação no estádio da Pampulha.

Assim que a bola rolou, o grito de "Arerê, Cruzeiro vai cair para a Série B" fez parte do repertório dos atleticanos.