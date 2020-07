Um olho no Peixe, outro na Justiça. É desta forma que o Atlético pode atender dois anseios do técnico Jorge Sampaoli nos próximos dias. O argentino, responsável por comandar e também pensar na montagem do elenco, ainda deseja um atacante e um goleiro para fechar o plantel.

Os dois pedidos, curiosamente, podem vir do ex-clube de Sampaoli. Vice-campeão brasileiro com o Santos no ano passado, ele tem como xodós o arqueiro Éverson e o centroavante Eduardo Sasha. A dupla, conforme noticia o Portal Uol, acionou o alvinegro praiano na justiça, por atrasos nos salários, e pede a rescisão do vínculo.

No processo que corre em segredo de justiça, Sasha, de 28 anos, se queixa do FGTS (Fundo de Garantia sobre Tempo de Serviço) não recolhido desde novembro de 2019. Ele ainda alega que não recebe os direitos de imagem desde o início de 2020 e o corte salarial de 70% no salário pago na CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas) nos últimos três meses.

"Eu sou pai de família, tenho minhas responsabilidades e obrigações e fomos comunicados que teríamos um desconto de 30% em nossos salários, por conta da pandemia, nós jogadores estávamos dispostos a aceitar, porque sabíamos da situação que o mundo estava vivendo, porém faltando 2 dias para o pagamento fomos comunicados que teria um corte de 70% nos salários, não houve nenhuma explicação. Não há o recolhimento do FGTS faz algum tempo e ja tínhamos 3 meses de imagem atrasados, antes mesmo da pandemia, ninguém da diretoria nos dá nenhuma satisfação", disse o atacante por meio de nota.

"Tenho o maior respeito pelo Santos, aos torcedores, tenho um ótimo ambiente com meus companheiros e todos os funcionários do clube, mas não há como permanecer por total falta de respeito e comprometimento com os profissionais", acrescentou.

Já o goleiro Everson pede R$ 7,3 milhões ao clube, além da rescisão. Ele, inclusive, admite ter sondagens de outros clubes do país. O Atlético, pela insistência de Sampaoli, tem grandes chances de ser o destino do jogador de 29 anos. Ele tem como principal característica a facilidade de jogar com os pés.