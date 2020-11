Ao fim da 23ª rodada da Série B do Brasileiro, o Cruzeiro tinha sete pontos de distância da zona de rebaixamento, mostrando que o time e Felipão estão dando passos importantes para alcançar o tal “primeiro objetivo”. E os celestes também apareciam a nove pontos do G-4, que, desde o início, era onde a equipe ambicionava habitar. A bem da verdade é que um triunfo nesta sexta-feira (27), em duelo com o Confiança, a partir das 21h30, no Mineirão, seria mais uma etapa essencial para afastar de vez o fantasma da degola e ainda aumentar a chama do acesso.

Com 28 pontos, a Raposa tem chance de ultrapassar a casa dos 30 nesta 24ª jornada, restando depois mais 14 partidas até o fim do campeonato. E, apesar de Luiz Felipe Scolari continuar batendo na tecla de que ainda é preciso se preocupar em não ser rebaixado à Terceira Divisão, o torcedor começa a ver novamente uma luz no fim do túnel chamada Série A.

De qualquer modo, o Cruzeiro vai entrar em campo com a responsabilidade de ganhar e defendendo uma série de nove partidas consecutivas de invencibilidade. E para este confronto, a tendência é que Felipão mantenha a base do time que superou a líder Chapecoense, na Arena Condá, na terça-feira (24) passada. Ou seja, em termos de ataque, Marcelo Moreno deve ser mantido no banco de reservas, com o trio Airton, Rafael Sóbis e William Pottker dando as cartas.

“Acho que tivemos exemplos bons no jogo (de terça). E vamos tentar aproveitar esses exemplos para dar sequência ao trabalho. É manter, desenvolver, dar estrutura ao pessoal que atuou e ver se podemos manter esse nível ou até melhorar um pouco mais”, declarou Felipão.

E admite que realmente o quadro está começando a ser revertido na Toca, mas que ainda falta muito para se pensar na elite do futebol nacional. “A situação está sendo modificada aos poucos para obter o primeiro objetivo. Quando chegamos, o Cruzeiro tinha 13 pontos. Os passos estão sendo dados devagar. Não é como a torcida deseja. Às vezes não vem a vitória. Mas estamos conseguindo o que pretendíamos. E contra o Confiança, vai haver uma dificuldade grande, mas queremos superá-lo para atingir o número mínimo que a gente pretende”, disse.

CRUZEIRO X CONFIANÇA

Motivo: 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Data: 27/11/2020 (sexta-feira) - 21h30

Estádio: Mineirão

Cidade: Belo Horizonte

Arbitragem: Andrey da Silva e Silva, auxiliado por Bárbara Roberta da Costa Loiola e Luis Diego Nascimento Lopes, todos paraenses

Transmissão: Premiere

CRUZEIRO

Fábio; Raúl Cáceres, Ramon, Manoel e Matheus Pereira (Patrick Brey); Adriano, Jadsom Silva e Régis; Airton, William Pottker e Rafael Sóbis

Técnico: Felipão

CONFIANÇA

Rafael Santos; Thiago Ennes, Nirley, Matheus Mancini e Everton; Rafael Vila, Serginho, Guilherme Castilho e Ítalo; Reis e Renan Gorne

Técnico: Daniel Paulista