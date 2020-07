Uma vitória para lavar a alma, mesmo que tenha sido contra um frágil adversário. Assim foi o retorno do Cruzeiro após mais de 130 dias sem disputar uma partida oficial. Os 3 a 0 sobre a desmontada URT serviram para aumentar as chances de classificação para as semifinais e também para mostrar o cartão do técnico Enderson Moreira, estreante do domingo (26) no Mineirão.

"Diante daquilo que temos como ideia de jogo, foi um primeiro teste. Não fizemos sequer um jogo amistoso. Agora começamos a visualizar algumas questões e identificar problemas. Começamos a saber como nos portar em campo. A expectativa é que possamos melhorar muito na sequência", destacou Moreira.

"É um primeiro jogo. Temos coisas positivas à ressaltar. A postura da equipe foi boa. Eram muitos atletas que estavam vestindo a camisa do Cruzeiro pela primeira vez. Tivemos uma velocidade interessante, uma boa posse de bola e boas variações. Se tudo saísse certo hoje, seria inacreditável para mim", acrescentou.

Sobre a titularidade do atacante Angulo, que deve retornar ao Palmeiras já nesta semana, Enderson foi enfático ao destacar que o escalou pelo simples fato de ainda ser atleta da Raposa. Segundo o comandante, que elogiou a participação do colombiano contra a equipe de Patos de Minas, o próprio atleta pediu para entrar em campo.

"O jogador está emprestado ao Cruzeiro até o dia de hoje e tinha condições de atuar. Ele quis participar; não tínhamos razão para não utilizá-lo. Não sei quais atletas que terei no restante da temporada, mas, enquanto estiverem em condições de jogo, vou usá-los. Ele treinou durante todo este período de inatividade e, por isso, decidimos pela participação. Se a partir de amanhã ele não estiver vai conosco, vamos buscar outra solução", finalizou.