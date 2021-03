Na noite de 3 de fevereiro de 2021, o Athletic anunciava o acerto com Loco Abreu, de 44 anos, sua principal atração para a disputa do Campeonato Mineiro, que o clube disputa pela primeira vez de forma integral, pois em 1970 caiu ainda numa fase classificatória, que não contou com a participação dos clubes da capital.

No último sábado (20), além do Verão, acabou também a curta passagem de Loco Abreu pela equipe de São João del-Rei, que com a vitória por 2 a 1 sobre o Pouso Alegre, no Estádio Joaquim Portugal, alcançou a vice-liderança do Módulo I, posição que pode ser perdida neste domingo (21), pois pode ser superada por América ou Cruzeiro e Caldense.

Loco Abreu deu muito mais retorno de marketing que técnico ao Athletic, que faz boa campanha no Campeonato Mineiro Loco Abreu deu muito mais retorno de marketing que técnico ao Athletic, que faz boa campanha no Campeonato Mineiro

A provável paralisação do Estadual nesta segunda-feira (22) acelerou a saída do uruguaio, que tinha contrato com o Athletic até 4 de abril, quando seria disputada a nona rodada caso a competição não parasse.

No dia seguinte fecha a janela de transferência do futebol uruguaio e Loco Abreu já está apalavrado com uma equipe de seu país, a 31ª da sua carreira que será encerrada nesta temporada.

A informação da saída do uruguaio do Athletic foi antecipada pela Rádio Itatiaia, no último sábado, e embora o clube não confirme oficialmente, seus ex-companheiros já se despediram dele nas redes sociais. Seu retorno ao Uruguai deve acontecer nesta segunda-feira.

Marketing x técnica

Isso evidencia que a contratação de Loco Abreu foi marketing, pois seu vínculo com o clube de São João del-Rei terminaria antes mesmo do final da fase classificatória do Módulo I. E neste ponto, o Athletic conseguiu chamar a atenção do Brasil inteiro e até de parte da América do Sul, pois a chegada do veterano foi destacada até nas redes sociais da Conmebol.

A camisa do Athletic, personalizada com número e nome de Loco Abreu, esgotou rápido e clube precisou de uma segunda remessa para atender a pedidos de todo o Brasil

No aspecto técnico, por mais que Loco Abre tenha contribuído pouco para isso, pois não marcou gol nas quatro partidas que disputou, não conseguiu participações decisivas e foi substituído em todas elas, o Athletic alcançou seu objetivo principal no Campeonato Mineiro, que é evitar a briga contra o rebaixamento.

Com os nove pontos que o time já soma após cinco rodadas, é de apenas 1,1% suas chances de volta ao Módulo II segundo o site Probabilidades no Futebol, mantido pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Com esses nove pontos alcançados pelo time de São João del-Rei, já são de 77,88% as chances de permanência na Primeira Divisão do Campeonato Mineiro.

A briga do Athletic é mesmo pelo G-4, grupo que segue na disputa do título participando das semifinais, numa batalha que travará sem contar com sua maior estrela, mas ainda mais forte, pois se fora de campo Loco Abreu foi um sucesso, dentro dele os números mostram que pouco acrescentou.