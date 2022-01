Cuca participa de treinamento para obtenção da Licença PRO em curso promovido pela CBF Academy

Nesta segunda-feira (3), Cuca iniciou o curso para obtenção da Licença PRO da CBF. Os treinamentos são voltados para a formação de treinadores, gestores e profissionais do futebol.

No último dia 28, Cuca pediu demissão do comando do Atlético. O treinador alegou problemas pessoais e prometeu não assumir o comando de outra equipe no primeiro semestre de 2022.

Ao todo, o curso da Licença PRO tem 26 alunos. Além de Cuca, a turma atual tem Rogério Ceni, Lisca e Renato Gaúcho.

