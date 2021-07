Pelo que mostravam em seus clubes anteriores, Nacho Fernández (River Plate) e Matías Zaracho (Racing) formavam a dupla de meias dos sonhos de qualquer torcedor argentino. A parceria virou realidade, com a camisa do Atlético, e teve seu maior momento na goleada de 4 a 1 sobre o Atlético-GO, na última quinta-feira, no Mineirão, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Agora, a expectativa da Massa é de que a grande atuação diante do Dragão, quando cada um marcou dois gols naquele vareio, seja o ponto de partida para o brilho dos dois gringos num momento em que o time do técnico Cuca entra na rota decisiva da temporada, com os mata-matas da Libertadores e Copa do Brasil sendo disputados paralelamente à Série A.

Foi apenas a quinta vez que os dois iniciaram juntos uma partida pelo Atlético. E essa história começa com derrota, por 2 a 1 para a Caldense, no Estádio Ronaldo Junqueira, em Poços de Caldas, em 1º de abril, pela fase classificatória do Módulo I do Campeonato Mineiro.

Zaracho e Nacho tiveram grande atuação na goleada de 4 a 1 sobre o Atlético-GO, na última quinta-feira, no Mineirão, com dois gols cada sobre o Dragão

Nos jogos seguintes, o Galo venceu todos, fazendo 3 a 1 no América, pelo Estadual; 2 a 1 no América de Cali, pela Libertadores; e 1 a 0 no Sport, pelo Campeonato Brasileiro.

Muito mais que por opção do técnico Cuca, a parceria entre Nacho Fernández e Matías Zaracho vinha sendo impedida no Atlético por questões médicas.

Zaracho esteve machucado, depois ambos tiveram a Covid-19 em períodos diferentes, mas agora estão livres para viverem no Galo a dupla que todo torcedor argentino sonhava ver com a camisa do seu clube.