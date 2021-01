A "missão secador" entrará em ação nesta quinta-feira (21) para o América. Líder da Série B do Campeonato Brasileiro, com 69 pontos conquistados, o Coelho torcerá para que a Ponte Preta derrote a Chapecoense, no Sul do país, evitando assim que o time Condá retome o topo da tabela da Divisão de Acesso. Os comandados de Umberto Louzer somam 67.

Únicos times com chance de título, Coelho e Chape disputam ponto a ponto o caneco, que seria uma espécie de cereja do bolo para o retorno já garantido à elite.

De acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, o América tem 61,5% de chances de dar a volta olímpica. O alviverde sulista, por sua vez, tem 38,5%.

A partida na Arena Condá está marcada para às 17h45. Caso consiga uma vitória fora de casa, a Ponte seguirá viva na briga por uma vaga no G-4.

Leia Mais:

Torcendo pela renovação com o Atlético, 'artilheiro' Hyoran afirma viver momento único na carreira

'E o Tardelli?': camisa 9 completa 320 dias do último jogo oficial e aguarda por chance no Atlético

Independência: leia contrato de parceria firmado entre o Atlético e a BWA