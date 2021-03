O futebol invade o Clubhouse e na semana seguinte ao encontro em que parte da diretoria cruzeirense debateu o tema clube-empresa com executivos do mercado, a plataforma ganha mais um evento. Nesta terça-feira (2), às 19h, a Universidade do Futebol promove um bate-papo que terá como tema o patrocínio de marcas no mundo da bola.

O debate será conduzido por João Paulo Medina, Heloisa Rios e Rafael Lacerda, todos da Universidade do Futebol. As convidadas são Marina Daineze, Diretora de Marketing e Comunicação da Vivo, Loraine Ricino, Diretora de Marketing da Gol e Daniela Castro, Diretora Executiva do Pacto Pelo Esporte.

O propósito dessa ação é incentivar e estimular o estudo, a pesquisa, a reflexão e o pensamento crítico. Para Medina, esse tipo de evento online aproxima o público que se interessa pelo assunto. “Muitos se perguntam o porquê de uma marca patrocinar times, campeonatos e tudo ligado ao futebol. Esta paixão nacional traz muitos benefícios de valor para as marcas e é uma oportunidade gigante de transformação social e cultural. Nessa nossa conversa vamos entender como isso acontece”, destaca.

Para participar do evento acesse:

https://www.joinclubhouse.com/event/MEwkW9lP