Inconformada com a retirada do jogo contra o Cruzeiro, de Patos de Minas para Sete Lagoas, a diretoria da URT informou que vai recorrer da decisão. A cúpula do clube do interior se embasa em uma declaração do secretário estadual de saúde de Minas Gerais, Carlos Eduardo Amaral, ao MG1, da Globo, de que “eventos esportivos com mínima aglomeração em que os profissionais sejam 100% testados e a certeza de que não há Covid-19 no grupo, podem ser realizados”.

Com isso, a URT não acata à decisão da Federação Mineira de Futebol de transferir a partida para a Arena do Jacaré e busca a Justiça para manter o duelo no Zama Maciel.

"Fomos oficializados com prazo de uma hora para a URT determinar o local do jogo. Recorremos da decisão. A URT não concorda em tirar o jogo de Patos de Minas", destacou a presidente da agremiação, Maria Isabel Pimenta.

"A gente tenta trabalhar extracampo. Os atletas continuam o trabalho normal, sob concentração. Lá dentro (de campo), eles definem; aqui fora, a diretoria toma providências. A URT vai tomar todo seu protocolo à risca e tentar trazer o jogo para Patos de Minas", completou.

O confronto segue marcado para este sábado (6), às 21h, na Arena do Jacaré, por determinação da FMF.