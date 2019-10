O treinador Vágner Mancini, que teve como último trabalho a tarefa de coordenador técnico do São Paulo, sem participação na direção do time, mas que deixou o time do Morumbi em 27 de setembro, no momento da saída do treinador Cuca, é o novo comandante do Atlético. Contratado, a princípio, até o final do ano, ele chega para substituir Rodrigo Santana, que deixou o cargo no último domingo (13), após a goleada de 4 a 1 para o Grêmio, no Independência, pela 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Mancini dirigirá o Atlético na partida da próxima quarta-feira (16), contra o CSA, ás 19h15, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 26ª rodada da competição nacional. Ele se apresenta ao Galo na capital alagoana e já comanda o último treinamento antes do confronto, nesta terça-feira (15), no centro de treinamentos do CRB.

Ele chega ao Atlético juntamente com o seu auxiliar-técnico, Anderson Silva. Assim, fica afastada a possibilidade de Lucas Gonçalves, que trabalhava com Rodrigo Santana, dirigir o Galo em Maceió.

O acerto, feito com o direitor de futebol Rui Costa, foi fácil, até pela relação que o treinador tem com o dirigente, pois ambos trabalharam juntos em 2017, na Chapecoense, na primeira temproada após o acidente aéreo sofrido pela delegação do clube no final de 2016, quando a equipe catarinense ia a Medellín, na Colômbia, decidir a Copa Sul-Americana.

Além disso, não é certa a permanência de Vágner Mancini na Cidade do Galo em 2020. Isso porque ele chega ao clube com um contrato por três meses, com opção de renovação.