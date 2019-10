A matemática atleticana para manter vivo o sonho de disputar mais uma Libertadores é clara. Depois de nove derrotas nas últimas 13 rodadas, a ordem é vencer e contar com tropeços de quem vai à frente. Além de esperar pelo título do Flamengo na edição deste ano, o que transformaria o G-6 em G-7.

Digite aqui a legenda

Pois os números estão na pauta para o desafio deste domingo, pela 28ª rodada do Brasileiro. Depois de dar mostra de recuperação ao vencer o Santos no Horto, o Galo encara o São Paulo no Morumbi. O Tricolor Paulista joga sua permanência entre os quatro primeiros sob a desconfiança de sua torcida, que ainda não viu um futebol convincente sob o comando de Fernando Diniz.

Pelo lado alvinegro, Vágner Mancini enfrenta o clube em que trabalhou por nove meses, como treinador (vice-campeão paulista) e auxiliar permanente. Se garante que não há ressentimento, vai em busca de sua vitória número 70 comandando clubes da Série A.

Para isso (e para fazer o time de Lourdes ir além dos35 pontos) ele não conta com Elias e Cazares, suspensos. Zé Welison deve ser a opção na marcação, enquanto Otero atua no apoio ao ataque. Por outro lado, Réver está recuperado do edema na coxa e volta a atuar como volante.



Desfalques

Depois da derrota para o Cruzeiro no Mineirão e da magra vitória sobre o vice-lanterna Avaí, Diniz será obrigado a mexer novamente em seu time. Ele não conta com os dois nomes mais badalados da equipe paulista: Daniel Alves cumpre suspensão e Juanfran se recupera de uma contratura muscular. No meio, Vítor Bueno e Hernanes disputam a vaga, com boa chance para o segundo, diante da necessidade contar com um toque de bola eficiente na armação.