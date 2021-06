A estreia confirmou para Vágner Mancini o que já vinha sendo a marca do América nesta Série A do Campeonato Brasileiro: o time tem pouco poder de criação e completou a sexta partida sem vitória na competição com o empate por 1 a 1 com o Juventude, nesta quinta-feira (24), no Independência.

“Vi no América em 90 minutos tudo aquilo que o futebol mostra. Nós tivemos bons e maus momentos, oscilações, momentos em que agredimos de forma muita interessante e outros em que demos espaço, não encaixamos a marcação. No início nós acabamos tendo uma boa oportunidade e não fazendo o gol. Tinha boa posse de bola, mas muita lentidão. Isso deu oportunidades ao Juventude”, afirmou o novo comandante do Coelho.

Segundo ele, a mudança de postura do time na segunda etapa foi positiva, e mais ainda a busca do empate mesmo com um jogador a menos em campo, pois o zagueiro Ricardo Silva foi expulso.

No final das contas, Mancini afirma que o empate deixou uma dupla sensação no América: “é um resultado para se lamentar em termos de resultado, mas de um outro lado temos que comemorar porque somamos um ponto e não deixamos um concorrente somar mais dois. A partir do instante que você tem um jogador expulso e consegue o empate isso mostra que teve superação, empenho e isso precisa ser valorizado”.

Ele agora tem o desafio de fazer o Coelho buscar sua primeira vitória neste Brasileirão diante do Internacional, no próximo domingo (27), às 20h30, também no Independência. E o novo treinador já antecipou como quer seu time: “precisamos agredir o Internacional, se superar em todos os lances”.