Tudo que envolve uma possível volta de Diego Tardelli ao Atlético gera grande repercusão nas redes sociais. Desta vez, um vídeo que circula no WhatsApp, em que o presidente do clube, Sérgio Sette Câmara, supostamente diz que não tem interesse no jogador (por conta de sua idade), movimenta os atleticanos na internet.

No vídeo, o mandatário do Galo é abordado dentro de um avião por um torcedor, que cita o nome do atleta. Em sua resposta, o dirigente teria perguntado ao torcedor se o time virou um asilo, falando que o atacante tem 36 anos.

Como áudio e imagem estão desconactados, não há certeza sobre a veracidade do conteúdo, nem mesmo a data em que foi gravado.

" É asilo aqui agora? Jogador de 36 anos", teria dito Sette Câmara.

Na verdade, o atacante que pussui duas pessagens pelo Atlético tem 34 anos. Seu nome voltou a ser comentado como possível reforço da equipe comandada por Dudamel a partir da rescisão de contrato entre o jogador e o Grêmio, seu último clube.

Com a camisa alvinegra, Tardelli foi um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro de 2009 e peça fundamental nas conquistas da Copa Libertadores de 2013 e Copa do Brasil de 2014.

O Atlético ainda não se manifestou sobre a veracidade ou não do vídeo.