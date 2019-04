Com a derrota por 1 a 0 contra o Nacional, do Uruguai, nesta terça-feira (23), o Atlético matematicamente deu adeus ao sonho de chegar às oitavas de final da Copa Libertadores. O dia seguinte, porém, será importante para o futuro alvinegro.

Nesta quarta (24), finalmente terá fim a novela entre clube e Rogério Ceni, comandante do Fortaleza, e principal alvo para ocupar o cargo deixado por Levir Culpi e ocupado, interinamente, por Rodrigo Santana.

Campeão da Série B, em 2018, e Cearense, há dois dias, Ceni entrou na pauta do Atlético pela segunda vez - a primeira foi no meio da temporada passada - e, com proposta em mãos, prometeu resposta ao diretor de futebol Rui Costa até este dia 24, data em que se reapresenta à atual equipe.

Em Fortaleza, porém, a expectativa é que ele siga no comando do Leão e cumpra o contrato que vai até o final de 2019.

Nesta terça, inclusive, circulou em grupos de Whatsapp no Ceará, imagens de Ceni jogando tênis com amigos. No vídeo, um torcedor do Tricolor afirma que a gravação foi realizada no mesmo dia da eliminação atleticana na Libertadores.

Cabe lembrar que, no sábado (27), o alvinegro fará sua estreia no Campeonato Brasileiro. A partir das 19h, o time entrará em campo para enfrentar o Avaí. A partida está marcada para a Arena Independência.

Números de Rogério Ceni pelo Fortaleza:

75 partidas.

44 vitórias.

15 empates.

16 derrotas.