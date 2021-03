Mais uma entre as quase 300 mil vítimas da Covid-19 no Brasil, Pablito, torcedor-símbolo do Cruzeiro, recebeu uma homenagem no painel do Parque Esportivo do clube, no Barro Preto, nesta quarta-feira (24).

A imagem do torcedor, falecido na última terça, com seu filho, carinhosamente apelidado de “Marrentinho”, foi pintada em um dos muros do clube.

O retrato de Pablito agora está ao lado de Dona Salomé, outra representante marcante da torcida celeste, que morreu em dezembro de 2019.

Luta e homenagens

O torcedor ficou internado na Santa Casa de Belo Horizonte desde 5 de março, em razão do agravamento constante do caso, Pablito não apresentava outras comorbidades. Viúvo, o cruzeirense apaixonado deixa um filho de 11 anos e vários amigos feitos na arquibancada.

Com cerca de 70 mil seguidores no Twitter, Pablito era conhecido por mobilizar os torcedores para diversas ações.

A morte do torcedor gerou grande comoção não só no Cruzeiro, mas junto a torcedores, jornalistas e personalidades que o conheciam.

Desde a última terça, várias homenagens ao torcedor foram realizadas.

Uma delas partiu do próprio Cruzeiro, que divulgou um vídeo em suas mídias oficiais, com depoimento de familiares e amigos. (Confira abaixo)