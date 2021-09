O dia 28 de outubro de 2020 está marcado na memória do torcedor do América. Nesta data, o Coelho venceu o Corinthians por 1 a 0, na Neo Química Arena, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil e encaminhou a inédita ida às quartas de final do torneio.

Além de construir uma vantagem no confronto, consumada com o empate em 1 a 1 na segunda partida, o triunfo na capital paulista foi o primeiro do Coelho como visitante sobre o Timão na história.

Quase um ano depois, as duas equipes voltam a duelar na casa da equipe alvinegra, dessa vez, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (19), às 18h15.

Apesar de valer por uma competição diferente, o embate na Neo Química Arena vai reservar um personagem em comum entre os adversários.

No banco de reservas do Corinthians naquela noite de 28 de outubro estava o técnico Vagner Mancini, atual comandante do América.

Diante do Coelho, Mancini fazia apenas a quarta das 45 partidas que dirigiria o time paulista, em uma passagem que se encerrou em maio desta temporada.

Agora, indo para o seu 15º jogo pelo Coelho, o treinador tem a missão de pontuar em Itaquera, para tentar tirar o time da zona de rebaixamento já neste fim de semana.

Com 21 pontos, o América é o 17º colocado, apenas um ponto atrás de São Paulo e Bahia, primeiros times fora do Z-4.

Boas lembranças

Outro remanescente da vitória do Coelho sobre o Corinthians ano passado é o goleiro Matheus Cavichioli, titular absoluto da meta americana.

Ainda com a histórica campanha da última Copa do Brasil - que também incluiu a eliminação do Internacional antes da queda para o Palmeiras na semifinal - fresca na cabeça - Cavichioli usa o confronto com o Timão no ano passado como inspiração para domingo.

“A gente traz à memória coisas boas, o que nos traz esperanças. Lembrar o que fizemos de bom naquela partida. Nada melhor que relembrar coisas boas, tentar repeti-las e trazer para agora o que apresentamos de bom nos últimos jogos. Por que que não usar (aquele jogo) como exemplo, assim como os últimos duelos, para conseguirmos um bom resultado? Não é impossível”.

FICHA DO JOGO

CORINTHIANS

Cássio, Fagner, Gil, João Victor e Fábio Santos; Gabriel, Renato Augusto, Giuliano e Willian; Róger Guedes e Jô

Técnico: Sylvinho

AMÉRICA

Matheus Cavichioli; Patric, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva, Marlon; Lucas Kal, Juninho, Ademir; Mauro Zárate (Berrío ou Rodolfo), Fabrício Daniel, Ribamar

Técnico: Vagner Mancini

DATA: 19 de setembro de 2021 (domingo)

HORÁRIO: 18h15

ESTÁDIO: Neo Química Arena

CIDADE: São Paulo

MOTIVO: 21ª rodada do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Sávio Pereira Sampaio, auxiliado por Daniel Henrique da Silva Andrade e José Reinaldo Nascimento Júnior, todos do Distrito Federal

VAR: Wagner Reway (PB)

TRANSMISSÃO: Premiere

Leia mais

'Atenção será contra todos os jogadores', diz goleiro do América sobre duelo contra Corinthians

Segundo pior visitante do Brasileiro, América busca pontos fora de casa para deixar o Z-4

Zárate se diz já adaptado ao futebol brasileiro e se coloca à disposição para ser titular no Coelho