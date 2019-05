Depois da apresentação oficial do técnico Henrique Furtado, o grupo de jogadores do time do América Vôlei começou a tomar forma, com a divulgação do nome do primeiro contratado. Para o central Pedrão, 2,04m e 91 kg, trata-se, na verdade, de um reencontro duplo: revelado pelo Sada Cruzeiro, trabalhou com o comandante americano e, além disso, defendeu o Montes Claros na temporada 2014/2015 – a estrutura do Pequi Atômico serviu de base para o novo time, que mandará suas partidas na cidade do Norte do estado. O jogador estava no Caramuru Vôlei, de Ponta Grossa (PR), depois de defender também o UPCN, da Argentina

"Estou muito feliz com a oportunidade, sei como a torcida de Montes Claros faz a diferença, lota o ginásio e faz um espetáculo bonito", comentou o reforço americano.