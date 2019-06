A vitória foi elástica, mas o técnico Vadão se disse preocupado com a pontaria não tão eficiente de suas comandadas no jogo de estreia do Mundial Feminino, neste domingo, contra a Jamaica. O saldo obtido no triunfo de 3 a 0 em Grenoble, pelo Grupo C da competição, segundo o treinador, foi bom, mas, em uma projeção de olho na classificação às oitavas de final, o excesso de chances desperdiçadas pode prejudicar sua equipe na chave.



"A gente não se preocupa com a goleada, a gente se preocupa em se tiver chance, fazer, porque no último jogo vai entrar o saldo de gols para brigar, e se você tem a oportunidade. Você nunca vai sonhar fazer 3 a 0 e ter mais 10 oportunidades, nunca pensa que vai ser simples assim. Mas acabou acontecendo, e a gente poderia ter sido mais eficaz", lamentou Vadão, em coletiva após a partida, que terminou com os três gols brasileiros anotados pela atacante Cristiane e uma série de chances desperdiçadas nas mãos da goleira jamaicana Schneider, inclusive um pênalti cobrado por Andressa Alves.



A preocupação de Vadão se justifica na composição da tabela, pois os próximos jogos sugere que o Brasil encontrará muito mais dificuldade do que na rodada inicial. Os dois compromissos do time brasileira serão contra a Austrália, uma das favoritas ao título, na quinta-feira, e a Itália, no dia 18. Como foram derrotadas surpreendentemente pelas italianas na estreia, as australianas enfrentarão o Brasil precisando vencer para se manterem vivas no torneio.



Como o regulamento prevê que as quatro melhores colocadas entre as terceiras seleções de cada um dos seis grupos também atingem a próxima fase, para o comandante brasileiro, o saldo de gols é fundamental para definir a vaga. No entanto, no geral, Vadão ficou satisfeito com a atuação do seu time.



"O ataque criou alternativas pela lateral, por dentro, com bolas longas, principalmente no primeiro tempo. O ataque funcionou muito bem, o que não funcionou foi a eficiência", disse.