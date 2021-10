Vagner Mancini deixou o comando do América depois de 21 partidas para assumir cargo de técnico do Grêmio

Vagner Mancini não é mais técnico do América. O treinador chegou a acordo com a diretoria do Grêmio para substituir Luiz Felipe Scolari, demitido no último domingo.

Mais cedo, nesta quinta-feira, o presidente do América, Alencar da Silveira Júnior, havia criticado o assédio do Grêmio ao até então técnico do Coelho. "Deixa a gente continuar trabalhando e vai encher o saco de outro", afirmou, por meio de redes sociais.

Contratado em junho, Mancini fez boa campanha à frente do América, conseguindo tirar o time da zona de rebaixamento e levando-o à parte intermediária da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro.

Em 21 jogos no comando do América, o treinador somou sete vitórias, nove empates e cinco derrotas. O aproveitamento que deixou o Coelho na 11ª posição, com 31 pontos, quatro a mais do que o Bahia, primeiro time da zona de rebaixamento.