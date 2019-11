O técnico Vagner Mancini sinalizou que Chará e Elias podem ficar a disposição para o duelo com o Corinthians, domingo (1º), às 16h, no Independência. Os dois atletas devem começar a partida contra os paulistas no banco de reservas.



“O Chará vai estar a disposição para domingo. Possivelmente o Elias também. Tivemos que optar por peças que normalmente não seriam utilizados nestas funções. Quando temos que pontuar, escala jogadores que se encaixam na filosofia de jogo”, explicou Vagner Mancini.



Chará está recuperado de um estiramento no músculo anterior da coxa direita. O último jogo do colombiano aconteceu no dia 29 de setembro, quando o Galo venceu o Ceará por 2 a 1, no Independência, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Contra o Corinthians, pode ser o primeiro jogo do atacante sob o comando de Vagner Mancini.

Chará ficou fora das últimas 14 partidas do Galo

Já Elias, também com estiramento na coxa direita, atuou pela última vez na vitória sobre o Goiás por 2 a 0, no Mineirão, no dia 6 de novembro, pela 31ª rodada.