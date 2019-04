Elas decidiram todos os torneios que disputaram na temporada (exceção feita ao Mundial de Clubes da China) e, desta vez, duelam pela supermacia no vôlei nacional. De um lado, um time que não levanta o troféu há 17 anos. Do outro, as atuais campeãs, dispostas a manter o domínio.

Itambé Minas Tênis e Dentil Praia Clube abrem às 11h deste domingo de Páscoa, no Mineirinho, a melhor de três que apontará quem fica com o troféu da Superliga 2018/2019. Com perspectiva de ótimo público, a certeza é de uma série de alto nível, com personagens dos dois lados capazes de fazer a diferença.

“O Praia teve, como o próprio Paulo (Coco) comentou, uma queda de ritmo durante a competição mas, nas fases decisivas, mostrou que está em grande fase. Nós também vivemos um ótimo momento, então tudo indica que será uma final bastante equilibrada”, prevê Stefano Lavarini, comandante da equipe de BH.

Opinião compartilhada por Paulo Coco, ansioso pelo grande momento. “Durante toda a Superliga a gente entra tentando fazer o nosso melhor para chegars à final e ter a possibilidade de conquistar o título. Sabemos das dificuldades que enfrentaremos em virtude da qualidade do time do Minas, mas vamos fazer o máximo para manter o título em Uberlândia”.

Dos dois lados, não faltam jogadoras capazes de fazer a diferença. No Minas, Lavarini conta com a força de saque e ataque da oposta Bruna Honório; a eficiência de Gabi e Natália e o ótimo momento das centrais Carol Gattaz e Mara, sob a batuta da levantadora Macris.No lado praiano, a levantadora norte-americana Carli Lloyd também conta com opções de luxo, como a compatriota Fawcett (que renovou com o time por mais uma temporada); as campeãs olímpicas Fabiana e Fernanda Garay, além de Rosamaria e Michelle Pavão.

As vencedoras do primeiro jogo terão a chance de fechar a série sexta-feira (26), às 21h30, no Sabiazinho, em Uberlândia. Em caso de igualdade, a terceira partida está marcada novamente para o Mineirinho – o Minas fez a melhor campanha da primeira fase da competição –, dia 3, no mesmo horário.

Ingressos

Com valores de R$ 40 (arquibancada); R$ 60 (cadeira) e R$ 100 (espaço premium, com open bar e open food), os ingressos para a primeira partida estão disponíveis no site www.eventim.com.br, ou em três pontos físicos de venda até a tarde de sábado: a bilheteria da Arena MTC (Rua da Bahia, esquina com Antônio de Albuquerque); o Minas II (Avenida Bandeirantes, 2.323) e a loja da Eventim, no Shopping 5ª Avenida (rua Alagoas, 1.314). Sócios do Minas também podem adquirir suas entradas nas centrais de atendimento das duas sedes urbanas do clube. Clientes dos cartões Ourocard Banco do Brasil e Ourocard Elo contam, respectivamente, com desconto de 25% e 50% sobre o valor do ingresso, nos casos de cadeira e arquibancada. A entrada do público no Mineirinho se dará somente pelo Portão 7 (Avenida Antônio Abrahão Caram), com sinalização indicativa para os diversos setores do ginásio.