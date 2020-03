O temperamento forte de Éder Aleixo há muito não é novidade para ninguém, pelo menos para quem acompanha de perto o mundo da bola. O ex-jogador e agora auxiliar técnico do Atlético veste a camisa e, quando julga necessário, não mede palavras para defender o clube de coração. No clássico deste sábado (7), contra o Cruzeiro, não foi diferente.

Durante o intervalo do jogo, ao ver o árbitro Felipe Fernandes de Lima, o "Bomba" cuspiu marimbondos e, insatisfeito com a atuação do "dono do apito", perdeu a linha. O teor da ríspida abordagem foi relatado em súmula após a partida que terminou com vitória atleticana por 2 a 1, conquistada já nos acréscimos.

“Informo que ao final do jogo quando me dirigia ao túnel de acesso para o vestiário da equipe de arbitragem, fui abordado pelo senhor Éder Aleixo de Assis funcionário do Clube Atlético Mineiro vindo em minha direção, o mesmo muito exaltado e tendo que ser contido pelo policiamento proferiu os seguintes dizeres: ‘Vai tomar no c*... seu f***..., me encara agora, seu f***, me encara de novo, você é um filho da p..., medroso’. Ressalto que o policiamento conteve o mesmo que ainda se encontrava muito exaltado quando proferia as palavras”, escreveu o árbitro.