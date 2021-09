Vale a taça: Atlético e Bragantino duelam nesta terça na finalíssima do Brasileiro Feminino A2

A espera chegou ao fim. Atlético e Red Bull Bragantino se enfrentam nesta terça-feira (7), às 11h, no Independência, no jogo de volta da final do Campeonato Brasileiro Feminino A2.

No confronto de ida, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, na semana passada, as equipes empataram em 0 a 0. Isso significa que o vencedor do segundo duelo leva a taça. Uma nova igualdade no marcador fará com que o time campeão seja conhecido na disputa de pênaltis.

O troféu, inclusive, será a cereja do bolo para um desses dois times, que, ao lado de Esmac-PA e Cresspom-DF, conquistaram o principal objetivo da competição: o acesso à elite feminina do futebol.

Campanha

Comandadas pelo técnico Túlio Hoffman, as Vingadoras terminaram a primeira fase na liderança do grupo A, com 15 pontos. Nessa etapa do torneio, o Galo encarou Aliança-GO, Juventude Esportiva-BA, Mixto-MT, SERC-MS e o Cresspom.

Nas oitavas de final, despachou o Iranduba-AM, com uma vitória por 2 a 1 em Manaus e um empate em 1 a 1 em Belo Horizonte. Nos confrontos das quartas, valendo uma vaga na elite, eliminou o América, ganhando a ida por 3 a 1, e empatando a volta em 0 a 0.

Já na semi, diante do Cresspom-DF, o 1 a 0 fora de casa e o 0 a 0 no Sesc Venda Nova levaram o Atlético à decisão.

Bragantino

O Red Bull Bragantino também liderou seu grupo, terminando com 15 pontos na chave E. Naquela etapa, encarou Fluminense, Criciúma, Vila Nova-ES, Sport e Atlético-GO.

Na segunda fase, passou pelo JC-AM, após perder o jogo de ida por 1 a 0 e aplicar uma goleada de 4 a 0 na volta. Nas quartas, superou o Athletico-PR nos pênaltis, depois de perder o primeiro jogo por 4 a 2 e vencer o segundo por 2 a 0. Em seguida, levou a melhor sobre o Esmac-PA com um empate em 1 a 1 e um triunfo por 2 a 0, avançando à final.

