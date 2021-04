Minas e Praia Clube fazem, na noite desta segunda-feira (5), às 21h, na bolha formada no CT de Saquarema, o terceiro e decisivo jogo das finais da Superliga Feminina de Vôlei.

Com uma vitória para cada equipe na série, o triunfo no duelo derradeiro garante a taça. Resta saber se o troféu permanecerá em Belo Horizonte ou se vai voltar para Uberlândia.

Novamente a expectativa é de um grande jogo envolvendo duas potências do voleibol nacional.

Do lado do Minas, as centrais Carol Gattaz e Thaísa, além da levantadora Macris aparecem como os principais triunfos para a conquista do quarto título nacional, sendo o segundo consecutivo.

Já o Praia, campeão da temporada 2017/2018, conta com as ponteiras Fernanda Garay, campeã olímpica pelo Brasil, Brayelin Martinez, da República Dominicana, e com a central Carol como esperanças para repetir a atuação do primeiro jogo do playoff.

No jogo em questão, disputado na última quinta, a equipe de Uberlândia dominou as ações e venceu por 3 sets a 1.

O troco do time da rua da Bahia veio nesse sábado, com um triunfo pelo mesmo placar.

A novidade no duelo desta segunda pode ser o retorno de Jineiry Martínez. A central, irmã de Brayelin, torceu o tornozelo no início do primeiro jogo, ficou de fora do segundo, e vem fazendo tratamento intenso para tentar entrar em quadra na finalíssima.

A partida será transmitida ao vivo pelo canal Sportv 2.