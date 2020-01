O ano de 2020 começa em alta voltagem no voleibol mineiro. Depois do breve recesso de Natal e Réveillon, Sada/Cruzeiro e Fiat/Minas entram em quadra neste domingo (5), no Ginásio Poliesportivo do Riacho, em Contagem, para o clássico estadual, às 21h.

Vice-líder do torneio, a Raposa assume a liderança caso vença o clube da Rua da Bahia por qualquer placar, superando o Taubaté.

Já os minastenistas buscam um resultado improvável fora de casa para ultrapassar o Itapetininga e assumirem a sexta colocação. Para vencer, o Minas espera repetir a as boas atuações do final de 2019, já que o clube terminou o ano com duas vitórias consecutivas e entrou na zona de classificação para os playoffs

Vale lembrar que o confronto deste domingo é válido pela sexta rodada da Superliga, mas foi adiado por conta da participação do Cruzeiro no Mundial de Clubes, disputado no Ginásio Divino Braga, em Betim. Com a realização do jogo, os mineiros vão igualar as 10 partidas disputadas pelas demais equipes na competição.

*Hugo Lobão, sob supervisão de Alexandre Simões